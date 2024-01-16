Правительство Румынии договорилось с блокировавшими границу с Украиной фермерами

Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных организаций сельхозпроизводителей в понедельник достигли соглашения, в результате которого было удовлетворено несколько требований фермеров, протестовавших в течение шести дней и блокировавших границу с Украиной.

Как сообщил министр сельского хозяйства Флорин Барбу, соглашение охватывает 13 требований фермеров, но обсуждения будут продолжаться и дальше, чтобы найти компромисс по остальным требованиям.

Правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и немедленно ввести в действие положение о субсидировании процентов по кредитам.

Соглашение не означает немедленное прекращение протестов, поскольку на их продолжительность могут повлиять предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до четверга.

Кроме того, правительство приняло запросы на компенсацию убытков, вызванных импортом из Украины. Меры включают четкую маркировку зерновых и других товаров, а также электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца.