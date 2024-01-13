Власти Беларуси резко повысили стоимость страхования иностранных транспортных средств

Белорусские власти резко повысили стоимость обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в странах, не заключивших соответствующее соглашение о сотрудничестве с белорусской стороной, что по сути является контрсанкцией в ответ на исключение Беларуси из системы «Зеленая карта».

"Изменить размеры страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств при заключении договоров пограничного страхования и договоров внутреннего страхования в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах, с уполномоченными организациями которых Белорусским бюро по транспортному страхованию не заключены соглашения о сотрудничестве, установив их в размерах в соответствии с приложением", - говорится в постановлении Совмина РБ №17 от 11 января 2024 года.

Стоимость обязательной страховки составит 274 евро для легкового автомобиля, 723 евро для грузового авто, 33 евро для мотоцикла - €33. Сейчас стоимость страховки составляет 84 евро, 96 евро и 24 евро.