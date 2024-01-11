МОТ: В 2024 году уровень безработицы в мире будет расти

Несмотря на ухудшение экономической ситуации, рынки труда проявили удивительную устойчивость, однако восстановление после пандемии идет неровно, а новые факторы уязвимости и множественные кризисы подрывают перспективы укрепления социальной справедливости, отмечается в новом докладе, подготовленном Международной организацией труда (МОТ).

Как безработица, так и дефицит рабочих мест (он определяется числом желающих найти работу, но не имеющих ее) сократились до уровня, наблюдавшегося до пандемии, констатируется в выпущенном МОТ исследовании «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции-2024». Общемировой уровень безработицы в 2023 году составил 5,1 процента – это чуть ниже, чем в 2022-м (5,3 процента). Общемировые показатели дефицита рабочих мест и участия в трудовой деятельности в 2023 году также улучшились.

Тем не менее за этими цифрами все более явственно ощущается неустойчивость, считают авторы доклада. По их прогнозу, перспективы рынка труда и мировая ситуация с безработицей в предстоящий период ухудшатся. Как ожидается, в 2024 году число работников, ищущих работу, увеличится на два миллиона, а мировой уровень безработицы вырастет с нынешних 5,1 до 5,2 процента. В большинстве стран Группы двадцати располагаемые доходы сократились, и в целом снижение уровня жизни в результате инфляции «едва ли возможно компенсировать в короткие сроки».

При этом существенные различия сохраняются между странами с более и менее высоким уровнем дохода. Если в странах с высоким уровнем дохода дефицит рабочих мест в 2023 году составлял 8,2 процента, то в странах с низким уровнем дохода – 20,5 процента. Точно так же, в то время как в странах с высоким уровнем дохода уровень безработицы в 2023 году сохранялся на отметке 4,5 процента, то в странах с низким уровнем дохода он достигал 5,7 процента.

Помимо этого, по всей видимости, сохранится такое явление, как бедность работающего населения. После 2020 года число работников, живущих в крайней нищете (то есть зарабатывающих меньше 2,15 доллара США на человека в день по паритету покупательной способности - ППС) начало быстро сокращаться, но в 2023 году выросло примерно на миллион. Число работников, живущих в условиях умеренной бедности (зарабатывающих меньше 3,65 доллара США на человек в день по ППС) в 2023 году увеличилось на 8,4 миллиона.

Выросло и неравенство доходов, подчеркивают авторы доклада, отмечая, что снижение реальных располагаемых доходов «не предвещает ничего хорошего ни с точки зрения совокупного спроса, ни в плане более устойчивого экономического роста».

Доля неформальной занятости, как ожидается, в 2024 году останется неизменной – на уровне порядка 58 процентов общемировой рабочей силы.

После кратковременного рывка, наблюдавшегося после окончания пандемии, рост производительности труда вернулся к неспешным темпам, характерным для предыдущего десятилетия. Что немаловажно, это произошло несмотря на технологический прогресс и рост инвестиций, констатируется в докладе. Одна из причин в том, что значительный объем инвестиций был направлен в менее производительные отрасли – такие, как сфера услуг и строительство. Среди других препятствий можно назвать нехватку квалифицированных кадров и засилье крупных цифровых монополий, препятствующее ускоренному внедрению технологий, особенно в развивающихся странах и в отраслях, где преобладают компании с низкой производительностью.