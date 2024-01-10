В Беларуси открыто 133,8 тыс. счетов по программе поддержки многодетных семей

Число открытых депозитных счетов по программе поддержки многодетных семей на 1 января 2024 года составило 133795, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РБ.

В том числе 82,6 тыс. депозитных счетов открыты в долларах на сумму $826 млн, еще 51,2 тыс. депозитных счета - на сумму 1,28 млрд. рублей.

По состоянию на 1 января поданы 80823 заявления на досрочное распоряжение средствами семейного капитала, в том числе 65853 - на цели улучшения жилищных условий, 8691 - на получение медицинских услуг, 6274 - на получение образования. Удовлетворены 78514 решений о досрочном распоряжении средствами.

Новый размер семейного капитала, действующий с 1 января 2024 года, будет размещен на официальном сайте ведомства до 31 января.