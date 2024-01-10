Ложный пост об одобрении SEC биткойн-ETF появился из-за взлома аккаунта комиссии в X

Неустановленное лицо получило несанкционированный доступ к аккаунту Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США в социальной сети X и опубликовало ложную информацию о разрешении регулятором запуска ETF, инвестирующих напрямую в биткойн, пишет MarketWatch со ссылкой на представителя комиссии.

В записи утверждалось, что SEC разрешает листинг биткойн-фондов на всех зарегистрированных национальных биржах, сообщает Financial Times. Менее часа спустя регулятор вновь получил контроль над аккаунтом, и эта запись была удалена.

"SEC не одобряла листинг биржевых спотовых биткойн-продуктов и торги ими", - написал в X глава комиссии Гэри Генслер.

По словам представителя регулятора, несанкционированный доступ к его аккаунту в соцсети прекращен, SEC сотрудничает с органами охраны правопорядка в целях расследования инцидента.

Администрация X в своем официальном аккаунте в соцсети написала, что учетную запись регулятора взломали, получив контроль над привязанным к ней номером телефона, передает Интерфакс.

"Мы также можем подтвердить, что на момент получения несанкционированного доступа для этой учетной записи не была включена двухфакторная аутентификация, - говорится в сообщении X. - Мы рекомендуем всем пользователям включить этот дополнительный уровень защиты".

ARK Investment и 21Shares ранее подали заявку на запуск биткойн-ETF, решение по которой SEC должна вынести не позднее 10 января. Всего такие заявки подали не менее 11 управляющих компаний, отмечает FT.

Многие участники криптовалютных рынков полагали, что регулятор вскоре одобрит биржевой спотовый биткойн-фонд, пишет MarketWatch. В конце 2021 года комиссия впервые разрешила запуск ETF, инвестирующего во фьючерсы на биткойн, однако от одобрения спотовых фондов до сих пор воздерживалась, ссылаясь на невозможность адекватного надзора за спотовыми рынками биткойна в целях предотвращения махинаций и манипулирования.

После публикации ложной информации о разрешении запуска спотовых биткойн-ETF курс этой криптовалюты подскочил более чем на 2%, но по итогам всей сессии во вторник снизился на 3,3%.