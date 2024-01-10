Китай стал крупнейшим мировым экспортером автомобилей благодаря России

Экспорт автомобилей из Китая в 2023 году достиг рекордного уровня, и страна, вероятно, обошла Японию как крупнейший мировой экспортер машин, пишет газета The Wall Street Journal.

Хотя Китай стал признанным мировым лидером в производстве электромобилей, основным двигателем роста экспорта в прошлом году были машины с традиционными бензиновыми двигателями, спрос на которые увеличился, особенно в России, отмечает издание.

Согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), автопроизводители КНР поставили в Россию в 2023 году по крайней мере в пять раз больше автомобилей, чем в 2022 году, когда этот показатель составил 160 тыс., передает Интерфакс.

В целом экспорт китайских автомобилей в прошлом году достиг 5,25 млн, и по оценкам CPCA, это почти на 1 млн превышает показатель поставок за рубеж японских машин. Согласно официальным данным, за 11 месяцев 2023 года из Японии было экспортировано чуть менее 4 млн машин.

В общей сложности экспорт автомобилей из Китая вырос в прошлом году примерно на 2 млн единиц, из которых порядка 800 млн пришлось на Россию, отмечает глава CPCA Цуй Дуншу.

Автопроизводитель Chery стал крупнейшим среди китайских компаний по объемам экспорта благодаря спросу на его машины в России, отметил Цуй Дуншу.

Поставки бензиновых машин в Россию и Мексику, где спрос на них остается устойчивым, поддержали китайских автопроизводителей, не сумевших быстро приспособиться к изменению тренда на рынке КНР в пользу усиления спроса на электромобили и испытывавших трудности в связи с наличием избытка производственных мощностей, пишет WSJ.

США стараются предотвратить приток дешевых китайских автомобилей на американский рынок за счет высоких пошлин на их ввоз, а в Евросоюзе в сентябре прошлого года было начато антисубсидиарное расследование в отношении импорта электромобилей из КНР.

Следующая волна роста экспорта из Китая, вероятно, будет включать больше электромобилей и гибридов, отмечает WSJ.

BYD Co., которая обошла Tesla Inc. по количеству проданных электромобилей в четвертом квартале, увеличила экспорт в 2023 году в пять раз - до 242 тыс. Компания открывает шоурумы по всей Европе, рассчитывая увеличить продажи в этом регионе в текущем году.

Глобальные автопроизводители, имеющие предприятия в Китае, в том числе Volkswagen и Ford Motor Co., также планируют наращивать экспорт производимых в стране автомобилей.

В целом продажи автомобилей китайских производителей внутри страны и за рубежом в прошлом году достигли рекордных 25,5 млн, сообщила CPCA.