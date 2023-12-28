Правительство Польши объявило о ликвидации государственных СМИ

Министр культуры и национального наследия Бартломей Сенкевич подписал распоряжение о ликвидации государственных медиа из-за вето президента Анджея Дуды на закон о бюджете, который предусматривал средства на их финансирование.

"В связи с решением президента Республики Польша о прекращении финансирования общественных средств массовой информации, я принял решение о ликвидации компаний Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. и Polska Agencja Prasowa S.A.", – сообщил Сенкевич.

Эти компании управляют общественным вещателем TVP, радио "Польское радио" и информационным агентством PAP соответственно.

Он пояснил, что ликвидация позволит обеспечить функционирование компаний, провести реструктуризацию и предотвратить увольнения.

Министр отдельно подчеркнул, что ликвидация "может быть отозвана» в любое время.

На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда наложил вето на бюджетный закон, мотивируя это тем, что он не согласен с выделением 3 миллиардов злотых на "незаконно захваченные общественные средства массовой информации".

Вместо этого он подал альтернативный проект закона, который, среди прочего, предусматривает повышение зарплат учителям.

В свою очередь, польский премьер Дональд Туск хотел выделить часть из упомянутых 3 миллиардов злотых на лечение онкологии у детей и пообещал, что его правительство подготовит новый проект бюджетного закона, где эти средства будут предусмотрены.