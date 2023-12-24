Беспилотники хуситов атаковали два танкера в Красном море

Два танкера в южной части Красного моря подверглись атакам дронов, пущенных йеменскими хуситами, сообщило центральное командование ВМС США.

Судно Blaamanen под норвежским флагом сообщило о попадании беспилотника хуситов в воду рядом с бортом, о пострадавших или повреждениях не сообщалось.

Второе судно - принадлежащий Габону танкер под индийским флагом информировал о попадании в него беспилотника, однако о пострадавших и ущербе не упоминается.

В сообщении отмечается, что информацию об атаках принял американский эсминец USS Laboon, который "ответил на сигналы бедствия", передает Интерфакс.

Накануне, беспилотник, запущенный с территории Ирана, атаковал танкер с химикатами в Индийском океане.

"Танкер для перевозки химикатов Chem Pluto под флагом Либерии был атакован в Индийском океане в 200 морских милях от побережья Индии ударным дроном, запущенным с территории Ирана", - говорится в заявлении Пентагона.

Как сообщило британское Управление морских торговых операций, в результате "атаки беспилотной воздушной системы" на судне возник пожар, который был потушен, никто не пострадал.