Последнее обновление: 22.12.2023 11:54

Украина получила 5 тысяч Starlink от правительства Польши

Польское правительство передало Украине партию в 5 тысяч терминалов спутниковой сети Starlink, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

В сообщении указывается, что новые терминалы Starlink помогут вернуть связь в деоккупированные регионы, обеспечивать работу школ, медицинских учреждений и энергетической сферы.

В Украине уже работают около 47 тысяч терминалов Starlink, больше всего терминалов получено от Польши – более 19 с половиной тысяч.

Часть из них поступила в Пункты несокрушимости. Благодаря этому тысячи украинцев смогли пользоваться качественным интернетом и оставаться на связи даже в условиях блэкаутов, отмечает ведомство.

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