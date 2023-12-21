Последнее обновление: 21.12.2023 13:47

Новый президент Аргентины объявил чрезвычайное положение в экономике

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил чрезвычайное положение в экономике, здравоохранении и социальной сфере до 31 декабря 2025 года.

"Объявить чрезвычайное положение в экономической, финансовой, фискальной, административной, пенсионной, тарифной и социальной сферах, а также в области здравоохранения до 31 декабря 2025 года", - говорится в подписанном указе.

Объявление чрезвычайного положения нужно Милею для оправдания принятия пакета реформ, направленных на либерализацию и дерегулирование экономики, без проведения их по отдельности через Конгресс. Всего в указе более 360 статей, значительная часть из которых отменяет действие существующих законов или вносит в них изменения, передает ТАСС.

Указ вступает в действие с момента его публикации. В то же время правительство должно будет внести его на рассмотрение Конгресса. Указ может быть отменен только в том случае, если обе палаты парламента признают его недействительным.

В среду вечером Милей обратился с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Глава государства перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт.



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