Лукашенко одобрил изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС

Лукашенко указом №391 одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, затрагивающий сферу электронной торговли.

Поправки в ТК ЕАЭС регулируют порядок и условия перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров электронной торговли. Предусматривается создание института оператора электронной торговли, который будет обеспечивать на пространстве союза логистику и таможенное оформление операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами в интернете.

В проекте протокола также перечислены условия включения юридического лица в реестр операторов электронной торговли, основания для исключения из него, права, обязанности и ответственность оператора электронной торговли.