Последнее обновление: 18.12.2023 12:48

Литва и Германия согласуют план развертывания немецкой бригады

Министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подпишут в понедельник в Вильнюсе план развертывания бригады Бундесвера в Литве. Об этом сообщает LRT.

План закрепит намерения двух стран относительно немецкой бригады в Литве и дальнейший курс действий для ее полномасштабного развертывания, заявило ранее литовское Минобороны.

Согласно плану, немецкие войска будут прибывать в Литву постепенно, начиная с 2024 года, а завершение развертывания ожидается к 2027 году.

План действий был подготовлен совместной рабочей группой министерств обороны Германии и Литвы.

Ядро немецкой бригады будет состоять из пяти батальонов, в том числе танкового и артиллерийского.

В целом Германия намерена разместить в Литве около 5 тысяч солдат и гражданских лиц, к которым, как ожидается, присоединятся их семьи на период длительной ротации.

Немецкие войска будут дислоцированы в Руднинкае и Рукле. Некоторые из них будут жить в Вильнюсе и Каунасе, а в других частях Литвы будут созданы дополнительные логистические пункты.



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