Таможня Германии конфискует рождественские подарки от россиян

Таможня Германии предупредила, что будет изымать подсанкционные товары из поступающих из РФ посылок. Об этом говорится в пресс-релизе немецкой таможни.

В документе отмечается, что Совет ЕС принял запрет на ввоз в Европейский Союз из РФ широкого спектра товаров.

Под эмбарго подпадают многие виды товаров, обычно содержащиеся в посылках к праздникам: целлюлоза и бумага, древесина и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химическая продукция, в частности косметика.

Подарочные посылки, отправляемые частными лицами из России другим частным лицам на территории ЕС, также подпадают под санкции.

"Подсанкционные товары могут быть арестованы и конфискованы таможней", – говорится в разъяснении ведомства.

Под санкции не подпадают книги и детские игрушки.