Британия вводит новые ограничения на поставки РФ товаров двойного назначения

Власти Британии в четверг приняли законы, которые запрещают поставки в РФ еще ряда категорий промышленной продукции двойного назначения, говорится в пресс-релизе британского МИД.

"Запрещается экспорт ряда товаров, которые можно использовать в военной сфере или промышленности (...) включая детали машин и электронику", - отмечается в документе.

Вместе с тем Лондон запрещает импорт некоторых металлов из России и принимает закон, предусматривающий запрет на импорт алмазов из РФ, пишет finmarket.ru.

Также британское правительство для улучшения соблюдения действующего санкционного режима ужесточает требования к транспарентности относительно находящихся в юрисдикции Соединенного Королевства банковских счетов.

Отмечается, что новые ограничения затронут британский экспорт в Россию примерно на 70 млн фунтов стерлингов и российский импорт на 67 млн фунтов стерлингов, а также ужесточат уже действующие в отношении экспорта в Россию санкции в размере 662 млн фунтов стерлингов