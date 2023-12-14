Доходы России от нефтеэкспорта за ноябрь снизились на 17%

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре снизились на 17% к октябрю и составили $15,2 млрд на фоне общего снижения нефтяных цен и объемов поставок из РФ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Добыча нефти в стране в ноябре снизилась на 30 тыс. б/с - до 9,5 млн б/с, подсчитали эксперты.

"Москва обещала снизить экспорт на 300 тыс. б/с к маю-июню с сентября до конца 2023 года, однако предварительные оценки показывают, что общий экспорт нефти и нефтепродуктов в ноябре составил 7,2 млн б/с по сравнению со средним уровнем мая-июня в 7,4 млн б/с. Добыча нефти с конденсатом в ноябре в РФ составила 10,9 млн б/с. Таким образом, по итогам 2023 года, добыча нефти с конденсатом в РФ составит 10,95 млн б/с, что на 140 тыс. б/с меньше, чем годом ранее (совпадает с предыдущим отчетом)", - говорится в информации.

"Экспортные цены на российскую нефть резко упали в ноябре, и устойчивое снижение, наконец, привело к тому, что цены на нефть сорта Urals 6 декабря опустились ниже price cap (ценовой предел, установленный странами G7 и Евросоюзом, который позволяет их компаниям перевозить российскую нефть) в $60 за баррель ($56,15 за баррель FOB Приморск и $56,55 за баррель FOB Новороссийск, по данным Argus)", - пишут аналитики, подчеркивая, что несмотря на то, что за месяц скидка на нефть Urals к Brent увеличилась на $2 за баррель, основной причиной снижения цен стало именно падение Brent.

Доходы от экспорта нефти упали на $2,4 млрд - до чуть более $10,3 млрд, тогда как доходы от экспорта нефтепродуктов снизились на $800 млн - до $4,9 млрд.

"Министерство финансов США продолжило углублять расследование, начавшееся в середине октября, в отношении судов и их владельцев, которые перевозили российскую нефть, купленную выше price cap. С конца октября к списку было добавлено как минимум полдюжины компаний, в результате чего на момент написания этой статьи их число достигло восьми. По данным Argus, европейские компании перевезли более 30% поставок нефти Urals, поскольку цены превысили $60 за баррель, но недавние действия Казначейства США вместо этого были направлены против компаний и судов, связанных с Россией", - отмечают аналитики МЭА.

По их оценке, дополнительный риск и последующее сокращение количества доступных судов увеличили стоимость доставки примерно на 65% в период между первоначальным заявлением Казначейства США и последней неделей ноября. Это, в свою очередь, привело к увеличению скидки к цене Urals FOB по сравнению с Brent до $16,8 за баррель в конце ноября по сравнению с $13 за баррель в середине октября.

В МЭА подсчитали, что в ноябре экспорт российской нефти снизился на 290 тыс. б/с к октябрю, до 4,7 млн б/с, а экспорт нефтепродуктов вырос на 80 тыс. б/с - до 2,5 млн б/с. Снижение поставок в Китай (-70 тыс. б/с) и Индию (-590 тыс. б/с) было компенсировано ростом экспорта в Турцию (+110 тыс. б/с) и другие страны, в то время как объемы с пока неизвестными пунктами назначения (150 тыс. б/с) остаются слишком низкими, чтобы компенсировать потери Индии и Китая. Трубопроводный экспорт в течение месяца оставался стабильным.

МЭА отмечает рост поставок мазута из РФ. Снижение экспорта нефтепродуктов в Китай (-210 тыс. б/с) и на Ближний Восток (-110 тыс. б/с) было компенсировано ростом экспорта в Турцию (+130 тыс. б/с), Индию (+150 тыс. б/с) и страны Латинской Америки (+140 тыс. б/с), а направление поставок еще 350 тыс. б/с на момент написания статьи еще не известно.

"Восстановление активности российских НПЗ после ремонта, вероятно, способствовало снижению экспорта нефти и увеличению потоков нефтепродуктов, но влияние сильных штормов в конце ноября в Черном море приостановило экспорт на несколько дней, снизив поставки Urals из Новороссийска на 35%, или на 200 тыс. б/с. С другой стороны, поставки нефти с Дальнего Востока - как из Козьмино, так и с "Сахалина-1" и "Сахалина-2" - выросли на 9,4% к октябрю или на 100 тыс. б/с", - подсчитали в МЭА.

Экспортные цены на нефть РФ в ноябре упали на $9,3/барр. по сравнению со средним октябрьским уровнем, который был выше $80/барр. Скидки по сравнению с Brent резко увеличились в ноябре, продолжая тенденцию, начавшуюся в середине октября. Дифференциал увеличился, несмотря на заметное снижение объемов экспорта. По оценкам Argus, цены на нефть Urals выросли на $1,9-2,3 за баррель, но скидки на нефть ESPO FOB Козьмино сократились на $1,84/барр., несмотря на более высокие объемы экспорта.

Из нефтепродуктов только цены на российскую нафту превысили price cap в $45 за баррель, торгуясь на уровне $49,3 за баррель, чему способствовало восстановление международных цен на сжиженный углеводородный газ. Цены на российский мазут упали пропорционально больше, чем на рынке, что соответствует увеличению объемов экспорта.