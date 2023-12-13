Совет ЕЭК одобрил разработку межгоспрограммы «Евразийский электробус»

Совет Евразийской экономической комиссии 12 декабря одобрил разработку проекта межгосударственной программы «Евразийский электробус».

Как сообщает ЕЭК, документ подготовлен по инициативе Беларуси.

«Главная цель межгосударственной программы – удовлетворение потребностей союзного рынка электробусов в высоколокализованной продукции, произведенной в ЕАЭС», – подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

По его словам, для достижения этой цели требуется решить ряд задач, в частности, обновить оборудование и создать серийное производство узлов и агрегатов для электробусов, увеличить объем выпуска таких компонентов. Предстоит также усилить компетенцию евразийских поставщиков оборудования и компонентов для электробусов, повысить уровень локализации производства субкомпонентов для них. Среди других важных задач – развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских компетенций в сфере производства электробусов, сокращение импортной составляющей в стоимости компонентов.

Участие в разработке и реализации проекта межгосударственной программы подтвердили следующие предприятия: ООО «Айрон стрим» (Армения); ОАО «УКХ «Белкоммунмаш», Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, ОАО «МАЗ», ПАО «Камаз», ООО «РЭНЕРА» (РФ). Это только ключевые организации, с которыми в том или ином виде обсуждалась идея разработки межгоспрограммы.