Цены на промпродукцию в Беларуси с начала года выросли на 4,6%

Индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2023 г. по сравнению с октябрем 2023 г. составил 100,6%, с декабрем 2022 г. – 104,6%, в том числе на инвестиционные товары – 100,5% и 105,5% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 105,9%, потребительские товары – 100,5% и 102% соответственно.

Как сообщает Белстат, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2023 г. по сравнению с октябрем 2023 г. составил 100,4%, с декабрем 2022 г. – 92,9%, в том числе в растениеводстве – 101,7% и 100,1% соответственно, животноводстве – 100% и 91% соответственно.

Индекс цен в строительстве в ноябре 2023 г. по сравнению с октябрем 2023 г. составил 100,8%, с декабрем 2022 г. – 111,8%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,7% и 110,8% соответственно, машины и оборудование – 98,9% и 108,8%, прочие работы и затраты – 102,5% и 118,1% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в ноябре 2023 г. по сравнению с октябрем 2023 г. составил 100,4%, с декабрем 2022 г. – 114,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ноябре 2023 г. по сравнению с октябрем 2023 г. составил 100%, с декабрем 2022 г. – 100,6%.