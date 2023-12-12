Силовики обещают ЦИК не допустить «дестабилизации» обстановки по время выборов

МВД Беларуси оценивает силы и средства, которые потребуются для обеспечения «безопасности и общественного порядка» во время единого дня голосования 25 февраля 2024 года.

"Мы должны сделать все, чтобы не допустить дестабилизации обстановки. И для этого уже сейчас рассчитываются силы и средства, подготавливаются решения на охрану общественного порядка", - заявил первый замминистра внутренних дел Юрий Назаренко по случаю встречи главы ЦИК с сотрудниками МВД.

"Милиционеры со своими задачами справятся, продемонстрировав профессионализм, смелость, решительность", - убежден Назаренко.

В свою очередь глава ЦИК Игорь Карпенко попросил силовиков "быстро реагировать на запросы по проверке сведений о кандидатах», продемонстрировать «серьезный подход к обеспечению общественного порядка на участках» и обеспечить видеонаблюдение на участках для голосования.