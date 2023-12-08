Власти Казахстана выкупили 100% "АрселорМиттал Темиртау" за $286 млн

Казахстанский государственный фонд прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) выкупил 100% акций АО "АрселорМиттал Темиртау" за $286 млн, сообщила пресс-служба министерства промышленности и строительства страны.

"Правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно завершили переговоры о покупке казахстанским государственным фондом прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) всех акций металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC. (...) Сумма сделки составила $286млн, что привело к уменьшению стоимости собственного капитала ArcelorMittal на $800 млн", - говорится в информации.

Согласно условиям соглашения, отметили в ведомстве, QIC взял на себя полное управление и ответственность за деятельность этих предприятий, которые будут ребрендированы и получат новое название, передает Интерфакс.

Новым инвестором АО "АрселорМиттал Темиртау" станет глава совета директоров и акционер автопроизводителя Allur Андрей Лаврентьев, который вступит в права в ближайшие дни, сообщил министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев.

"По новому инвестору - это группа компании Allur, Андрей Лаврентьев. Они вступают в право владения буквально ближайшие один-два дня", - сказал Шарлапаев на брифинге в правительстве в пятницу.

Как пояснил министр, для материнской ArcelorMittal было важно, чтобы контрагентом в данной сделке выступало государство.

"С учетом глубокого дисконта, который был предложен ArcelorMittal для продажи государству, им было важно, чтобы контрагентом была республика. Исходя из переговоров, которые они вели, если бы покупателем было не государство, цена была бы другая. Поэтому государство взяло на себя роль вести переговоры с крупным международным инвестором по выходу из Казахстана", - добавил он.

Между тем, ArcelorMittal запрашивал $3,5 млрд за казахстанские активы, однако стоимость сделки была снижена до $286 млн, говорится в материалах министерства промышленности и строительства Казахстана.

"В ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов. Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров", - говорится в материалах Минпрома Казахстана, распространенных в пятницу.

"Государство снизило стоимость активов с $3,5 млрд до $286 млн", - отмечается в сообщении.

44-летний Андрей Лаврентьев входит в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Он является председателем правления и акционером крупнейшего автопроизводителя Казахстана "Группы компаний Allur", которая объединяет производственные площадки "Агромашхолдинг" и "СарыаркаАвтоПром". Группа является официальным производителем, дистрибьютором и партнером на территории Казахстана автобрендов Chevrolet, Kia, JAC и LADA. "Агромашхолдинг" производит сельскохозяйственную технику в Казахстане, является эксклюзивным дистрибьютором продукции ОАО "Гомсельмаш" (Беларусь).

По данным СМИ, Лаврентьеву принадлежит 22,38% акций Allur.

В конце октября на одной из угольных шахт "АрселорМиттал Темиртау" произошла крупнейшая за всю историю комбината авария по количеству жертв. В результате пожара и последующего взрыва в шахте погибли 46 горняков.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов заявлял, что процесс по передаче "Арселор МитталТемиртау" в пользу Казахстана находится на стадии завершения и к национализации будет привлечен частный казахстанский инвестор. По словам премьера, новый инвестор должен будет вложить в производство минимум $3 млрд в течение трёх лет.

В частности, Минпром Казахстана видит потенциал для увеличения мощностей "АрселорМиттал Темиртау" по выпуску стали на 40-50% - до 4,5-4,8 млн тонн с нынешних 3,2 млн тонн в год.

АО "АрселорМиттал Темиртау" владел в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками. ЧП, сопровождавшиеся в том числе гибелью людей, на объектах меткомбината случались неоднократно.