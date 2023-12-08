Минфин Беларуси отяготил себя решениями о допуске иностранных гособлигаций на местный рынок

Министерство финансов Беларуси передало самому себе полномочия о принятии решений о размещении и обращении государственных ценных бумаг, эмитированных другими странами.

"Допуск государственных ценных бумаг, зарегистрированных за пределами Республики Беларусь, к размещению и (или) обращению на территории Республики Беларусь осуществляется по решению министерства финансов", - говорится в постановлении Минфина №34 от 23 июня 2023 года, текст которого опубликован только 8 декабря 2023 года.

Ранее проверку ценных бумаг эмитентов-нерезидентов могли осуществлять организатор торгов, Департамент по ценным бумагам Минфина и Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг.

Этим же постановлением ведомство утвердило новую редакцию инструкции о допуске к размещению и обращению на территории страны зарегистрированных за ее пределами ценных бумаг и порядке квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов.