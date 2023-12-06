Последнее обновление: 06.12.2023 18:00

В Витебске задержан несовершеннолетний с оборотом в 460 тыс. рублей по криптокошельку

Силовики Витебской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий по раскрытию преступления о хищении денег с банковской карты вышли на 16-летнего учащегося местного колледжа, который занимался незаконным оборотом криптовалюты, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«За два месяца оборот по криптокошельку составил более 460 тысяч рублей», - подчеркивается в сообщении.

«В связи с тем, что учетную запись на криптобирже может создать только совершеннолетний пользователь, подросток зарегистрировал личный кабинет на своего старшего товарища. Он совершал сделки купли-продажи криптовалюты, в том числе по заданию аферистов, которые воровали средства со счетов белорусов», - сказано в сообщении.

На криптовалютчика составлен протокол об административном правонарушении за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф и обращение в доход государства всей суммы, проведенной через криптокошелек.

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