Казахстан работает над альтернативой транзиту через Беларусь и РФ

Министерство транспорта Казахстана провело переговоры с Туркменией и Ираном об альтернативном транзите грузов, включая запрещенные для ввоза в РБ и РФ товары, между страной и Европой на случай полного закрытия границ Беларуси и РФ с ЕС.

"Нами проведены переговоры с Туркменистаном и Ираном для обеспечения свободного транзита при использовании отечественными перевозчиками южного маршрута доставки грузов в Европу. Повышается фрахт перевозок, увеличиваются сроки доставки, но этот маршрут является альтернативой при перевозке санкционных грузов и при закрытии всех пунктов пропуска стран ЕС, граничащих с Россией и Беларусью", - сообщил во вторник замминистра транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев.

Он напомнил, что закрыты 8 пунктов пропуска из 13 между Беларусью и ЕС и все 8 между Россией и Финляндией.

"По информации белорусской стороны, европейские пункты пропуска работают не более чем на 40% от нормативной мощности. Из-за такой ситуации увеличивается время простоя казахстанских автотранспортных средств на границе Беларуси с Литвой и Латвией", - отметил Аблалиев.