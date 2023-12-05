В Китае остро возросла проблема скрытых долгов местных органов власти

Города и провинции по всему Китаю накопили огромный долг после многих лет бесконтрольных заимствований, и власти пытаются предотвратить волну дефолтов местных органов власти, которая может дестабилизировать финансовый сектор страны, пишет The Wall Street Journal.

По оценкам Международного валютного фонда и банков Уолл-стрит, общий объем внебалансового госдолга в КНР составляет от $7 трлн до $11 трлн. Сюда входят корпоративные облигации, выпущенные тысячами так называемых финансовых структур местного самоуправления, которые занимали деньги для строительства дорог, мостов и других объектов инфраструктуры или для финансирования других своих расходов.

Точный размер этой суммы никто не знает, но за последний год стало очевидно, что уровень долга местных органов власти (МОВ) стал неприемлемым, отмечается в статье. Экономический рост Китая замедляется, и страна борется с дефляционным давлением, из-за которого местным органам власти будет сложнее справляться с выплатой процентов и основной суммы долга.

Экономисты оценивают особенно проблематичную часть долга, которая подвержена высокому риску дефолта, в $400-800 млрд.

Большое беспокойство вызывает то, что волна дефолтов может распространиться и перерасти в общенациональный финансовый кризис, если вкладчики начнут беспокоиться о финансовой стабильности банков, владеющих большим количеством облигаций местных правительств. На долю муниципальных бондов приходится почти половина внутреннего рынка корпоративных облигаций Китая, по данным Wind.

В начале ноября центральное правительство Китая заявило, что придает "большое значение предотвращению и устранению рисков скрытых долгов местных органов власти". Банкиров и муниципальных чиновников предупредили, что они будут привлечены к ответственности в случае наращивания региональных долгов.

Глава Народного банка Китая (НБК) Пань Гуншэн также заявил на финансовом форуме в Пекине в прошлом месяце, что центральный банк предоставит экстренную поддержку ликвидности регионам с высоким долговым бременем. Он сказал, что общий госдолг Китая невелик по международным стандартам и что страна предпринимает шаги, включая продажу активов и рефинансирование, чтобы смягчить риск, связанный с долгами местного правительства.

Китай смог преодолеть многолетний спад в сфере недвижимости и выдержать десятки дефолтов по долгам застройщиков без огромных потерь для банковской системы страны. Во многом это было обусловлено тем, что девелоперы привлекали средства за пределами страны, продавая облигации зарубежным инвесторам, а также были менее зависимы от банковских кредитов.

Но ситуация с финансированием МОВ другая. Значительная часть их облигаций принадлежит китайским коммерческим банкам, которые также предоставляли им кредиты. В опубликованном недавно отчете UBS говорится, что общий объем инвестиций китайских банков в механизмы финансирования МОВ в конце прошлого года был эквивалентен $6,9 трлн, что составляет около 13% совокупных активов банковского сектора, передает Интерфакс.

Власти Китая предложили региональным правительствам выпустить так называемые специальные облигации рефинансирования для того, чтобы заменить часть их внебалансовой задолженности. С начала текущего года объем размещения этих бумаг, выпускаемых правительствами 29 городов и провинций, достиг 1,37 млрд юаней (почти $200 млрд).