SIPRI: Выручка 100 производителей оружия снизилась в 2022 году несмотря на Украину

Суммарная выручка от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших компаний мира в 2022 году составила 597 млрд долларов, что в реальном выражении на 3,5% меньше, чем в 2021 году, несмотря на то, что спрос резко вырос, констатирует в своём докладе Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Снижение произошло главным образом в результате падения доходов от продажи оружия производителями США, при этом выросли доходы компаний из Азии и Ближнего Востока, следует из доклада.

Полномасштабное вторжение России в Украину и геополитическая напряженность во всем мире способствовали резкому увеличению спроса на вооружение и военную технику в 2022 году.

Однако, несмотря на получение новых заказов, многие американские и европейские оружейные компании не смогли существенно нарастить производственные мощности из-за дефицита рабочей силы, растущих затрат и сбоев в цепочках поставок, которые только увеличились из-за войны в Украине.

Кроме того, новые заказы были размещены в конце года, и временной разрыв между началом производства привел к тому, что спроса не отразился на доходах компаний в 2022 году, отмечает BBC.

«Многие оружейные компании столкнулись со сложностями при адаптации производства к высокоинтенсивным войнам, — комментирует директор программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Сюдро. — Однако были подписаны новые контракты — в частности, на боеприпасы, от которых было ожидать увеличения доходов в 2023 году и в последующий период».

А вот доходы компаний из стран Азии, Океании и Ближнего Востока значительно выросли в 2022 году, продемонстрировав способность реагировать на возросший спрос в более короткие сроки, говорится в докладе. Это касается Израиля и Южной Кореи, где производственные мощности поддерживаются в режиме чуткого реагирования, а также тех стран, где компании склонны полагаться на короткие цепочки поставок.

Доходы от продажи оружия 42 компаний США, входящих в топ-100, в 2022 году упали на 7,9% до 302 млрд долларов. На их долю приходится 51% общих доходов от продажи оружия среди компаний, учитываемых в рейтинге. Из 42 американских компаний 32 зафиксировали падение доходов.

Доходы от продажи оружия 26 компаний из топ-100, базирующихся в Европе, в 2022 году выросли всего на 0,9% и достигли 121 млрд долларов.