Последнее обновление: 01.12.2023 13:22

Беларусь намерена до 2030 года перевести в «цифру» большинство админпроцедур

В Беларуси до 2030 года в электронную форму будет переведено подавляющее большинство наиболее востребованных административных процедур.

Об этом говорится в официальном комментарии к указу №381 "О цифровом развитии".

«Документом утверждены приоритетные сферы внедрения данных платформ и финансирования проектов по "цифре": промышленность, образование, здравоохранение, транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, торговля, государственная статистика, экология, жилищно-коммунальное хозяйство, государственное управление, а также социально-трудовая сфера», - сказано в комментарии.

Указом определен перечень отраслевых и региональных "офисов цифровизации". Вводится новый инструмент региональной цифровизации - масштабирование результатов пилотных проектов за счет средств местных инновационных фондов.

Ранее по теме


<Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование