Беларусь вышла из соглашения с Украиной о выплате пенсий

Белорусские власти вышли из соглашения с Украиной о взаимном переводе и выплате пенсий.

"Прекратить действие соглашения между Фондом социальной защиты населения Министерства социальной защиты Республики Беларусь и Пенсионным фондом Украины о взаимном переводе и выплате пенсий, подписанного в городе Киеве 12 июня 1997 года", - говорится в постановлении Совмина №836 от 28 ноября 2023 года.

МИД РБ поручено направить уведомление о прекращении действия соглашения. Прекращение соглашения вступает в силу с 23 декабря 2023 года.