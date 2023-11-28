Центробанк Китая пообещал усилить финансовую поддержку частного сектора

Народный банк Китая в понедельник заявил, что продолжит усиливать финансовую поддержку частных предприятий и работать над снижением их комплексных затрат на финансирование.

Как отмечается в недавнем отчете НБК о денежно-кредитной политике за третий квартал, в дальнейшем денежно-кредитная политика будет ориентирована на дополнительную поддержку частных микро- и малых предприятий, пишет Синьхуа.

В отчете указывается, что положительные результаты были достигнуты благодаря таким мерам, как поощрение коммерческих банков к выпуску специальных финансовых облигаций для микро- и малых компаний, а также поддержка финансирования частных микро-, малых и средних предприятий в сбытовой цепочке.

К концу сентября в рамках осуществляемой Китаем программы инклюзивной кредитной поддержки микро- и малым компаниям были предоставлены стимулирующие средства в размере 52,6 млрд юаней (около $7,4 млрд), что на 25,1 млрд юаней больше, чем в начале года.

Объем непогашенных кредитов малых и средних научно-технических предприятий на конец сентября составил 2,4 трлн юаней, что на 22,6% больше год к году.

В отчете содержится обязательство принимать систематические меры по финансовой поддержке частного сектора, чтобы гарантировать соответствие такой поддержки вкладу частного сектора в социально-экономическое развитие страны.