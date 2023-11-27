Китай отказался инвестировать в "Силу Сибири-2" и требует от РФ новых скидок на газ

Российский проект газопровода "Сила Сибири-2", который необходим, чтобы заменить "Газпрому" потерянный европейский рынок, продвигается крайне медленно из-за позиции, которую занял Китай. Об этом сообщает The South China Morning Post со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в Москве.

Китай отказался инвестировать в строительство трубопровода, предлагая России полностью оплатить многомиллиардный счет за строительство.

"В том, что касается строительства, Пекин хочет быть уверенным, что для него не будет ни рисков, ни расходов. Россия — сторона, которая полностью оплатит счет", - говорит собеседник издания.

Кроме того, Китай требует дальнейших скидок на российский газ.

Как говорит источник SCMP, Китай "может требовать глубоких скидок".

Но несмотря на это, у Путина едва ли есть выбор. Российский президент "находится под огромным давлением", поскольку если труба не будет построена, России будет некуда деть "огромные объемы" газа, говорит источник SCMP.