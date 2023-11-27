Россия неофициально отказалась продавать Индии нефть за рупии

У России возникли проблемы с продажей нефти в Индию и другие страны, не присоединившиеся к западным санкциям, — они не могут найти жизнеспособную бездолларовую схему оплаты, пишет Reuters со ссылкой на источники.

В июле Индия начала настаивать на оплате в рупиях, но в Банке России считают получение дохода в неконвертируемой валюте нежелательным и неофициально дали указания не принимать эту валюту. Россия не хочет рупии, потому что их некуда девать: импорт из Индии в Россию слишком незначителен.

По словам двух собеседников агентства, в середине августа по крайней мере две крупные российские нефтяные компании пригрозили перенаправить с десяток танкеров, способных перевезти до 1 млн тонн нефти, из Индии в другие пункты назначения. В качестве временного выхода грузы были оплачены комбинацией китайского юаня, гонконгского доллара и дирхама ОАЭ.

Похожие проблемы у России есть и с контрагентами в Африке, Китае, Турции, но Индия – это более 60% морских поставок российской нефти.

Поэтому на индийских покупателей давят из России, чтобы они платили за нефть в китайских юанях, и некоторые частные НПЗ страны на это согласились. Некоторые другие заводы перешли на оплату в дирхамах ОАЭ, но с октября несколько эмиратских банков ужесточили контроль над клиентами, ориентированными на Россию, чтобы обеспечить соблюдение ценового ограничения "Большой семерки".

Сейчас менее 10% российской нефтедобычи, или 9 млн баррелей в день продается за доллары и евро, с которыми Банк России не может работать из-за санкций.