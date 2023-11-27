Основатель Alibaba открывает новый бизнес

Сооснователь Alibaba Джек Ма основал новую компанию в городе Ханчжоу, которая занимается продажей фасованных продуктов питания. Об этом сообщает Insider.

Отмечается, что Джек Ма зарегистрировал компанию под названием Hangzhou Ma's Kitchen Food в городе, где базируется Alibaba.

Зарегистрированный капитал компании составляет $1,4 млн, сообщает South China Morning Post, принадлежащая Alibaba, со ссылкой на официальный корпоративный реестр National Enterprise Credit Information Publicity System.

Новая компания полностью принадлежит инвестиционной компании Ма. В целом компания занимается продажей фасованных продуктов питания, а также переработкой и розничной торговлей сельскохозяйственной продукцией.

"Интерес Ма к сельскому хозяйству, похоже, появился после того, как правительство начало преследовать его бизнес в 2020 году после того, как он разозлил Пекин своей критической речью о системе финансового регулирования Китая", - говорится в сообщении.