Последнее обновление: 23.11.2023 18:35

Беларусь и РФ могут согласовать еще 16 проектов на $500 млн в рамках импортозамещения

Беларусь и Россия в рамках совместных действия по импортозамещению намерены согласовать еще 16 совместных инициатив на $500 млн., заявила замминистра экономики РБ Татьяна Бранцевич на мероприятии в Уфе.

"С российскими коллегами сформирован и согласован пул из 16 совместных инициатив на $800 млн. На подходе еще столько же проектов на $500 млн. Эти бизнес-идеи придадут мощный стимул развитию машиностроения", - заявила Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Еще одним направлением совместной работы она назвала «реализацию национальных программ по импортозамещению в машиностроении, станкостроении, деревообработке, фармацевтике».

«Потенциал замещения импорта по этим программам превышает $50 млрд.», - утверждает чиновница.

Ранее по теме


<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование