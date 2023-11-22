В Беларуси вводится ответственность за неинформирирование силовиков о сдаче жилья иностранцам

Нижняя палата парламента РБ приняла в первом чтении поправку в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающую ответственность за непредоставление информации силовым ведомствам о сдаче жилья временно находящимся в стране иностранцам.

«[проектом] … вносится изменение в часть 6 статьи 24.35 КоАП, устанавливающее административную ответственность в отношении лиц, предоставляющих жилые помещения для проживания временно пребывающим в Республике Беларусь иностранцам, но не исполняющих указанной обязанности по информированию органов внутренних дел о таких иностранцах.

Конкретизирован перечень помещений, предоставляемых юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, для проживания временно пребывающим в Республике Беларусь иностранцам: жилые помещения, жилые комнаты в агроэкоусадьбах, садовые домики, дачи, многофункциональные помещения (бизнес-апартаменты), средства размещения.

Кроме того, уточняется перечень форм договоров, на основании которых такие помещения будут предоставляться иностранцам для проживания: договор найма жилого помещения, договор на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, договор аренды и договор возмездного оказания услуг.

Вносится поправка в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», согласно которой на юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, возлагается обязанность информирования органов внутренних дел о предоставлении помещений для проживания иностранцам, временно пребывающим в Республике Беларусь.