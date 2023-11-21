Инвесторы выводят деньги из Китая из-за медленного восстановления экономики

Если в первом полугодии иностранные инвесторы выходили на китайский фондовый рынок в надежде, что экономика страны вскоре вернется к высоким допандемийным показателям, то сейчас ожидания инвесторов стали гораздо более пессимистичными. Три четверти иностранных инвестиций, пришедших в Китай с начала года, к ноябрю исчезли, пишет Financial Times.

Когда китайские власти пообещали начать стимулирование экономики в августе, чистые иностранные инвестиции на фондовом рынке Китая выросли до почти 33 млрд долларов с начала года, но к середине ноября осталось лишь 7,7 млрд.

Причиной считают углубляющийся кризис ликвидности китайских компаний недвижимости и худшие, чем ожидалось, показатели экономического роста и экспорта.

Обещания китайских властей поддержать экономику и конкретно сектор недвижимости пока не оказали существенного влияния на настроения инвесторов.

"Они давали эти обещания каждый квартал, но последние данные о ценах на жилье свидетельствуют о том, что необходима дополнительная государственная поддержка для обеспечения устойчивого восстановления сектора недвижимости", – сказал экономист Брюс Панг, специализирующийся на китайской экономике.

Поэтому инвесторы ждут момента, когда экономика Китая действительно начнет восстанавливаться. Пока этого не произойдет, отток китайских акций в пользу акций других рынков будет продолжаться.

Сектор недвижимости также повлиял на налоговые поступления в государственный бюджет Китая, поскольку до сих пор большая часть полученных налогов составляла налог с оборота и подоходный налог, взимаемый с продажи недвижимости застройщиками в Китае. Если в 2014 году налоговые поступления составляли 18,5% валового внутреннего продукта (ВВП) Китая, то в прошлом году соответствующий показатель составил лишь 13,8%. Поэтому китайское правительство может быть вынуждено искать новые источники налоговых поступлений.

Тем не менее акции китайских застройщиков, зарегистрированных в Гонконге, выросли во вторник в среднем на 4,4% после того, как правительство заявило, что приказало банкам с государственным долевым участием предлагать больше кредитов частным застройщикам.

Кроме того, китайское правительство в начале ноября пообещало создать инвестиционный фонд на сумму один триллион юаней (140 млрд долларов США) для стимулирования экономики, в результате чего дефицит бюджета Китая в этом году достигнет 3,8% ВВП.

Однако размер пакета государственной поддержки в четыре раза меньше, чем после кризиса 2008 года, когда китайское правительство направило 4 трлн юаней, что на тот момент равнялось 13% ВВП, в основном на строительство инфраструктурных объектов.