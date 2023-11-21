Германия рассматривает приостановление долговых правил из-за бюджетной дыры в €60 млрд

Немецкое правительство рассматривает возможность приостановления конституционно закрепленных в Германии долговых правил, так называемого "долгового тормоза", как способа выхода из кризиса расходов из-за бюджетной дыры в €60 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Одной из возможностей может быть приостановление действия долгового тормоза в 2023 году, но не в 2024 году. Впрочем, это открытый вопрос", – сообщил агентству источник в правительстве.

В понедельник министр экономики Германии Роберт Хабек раскритиковал соблюдение "негибкого долгового тормоза", а также выразил недовольство словами министра финансов Кристиана Линднера о потенциальном сокращении субсидий, заявив, что это "все лишь разговоры".

"Где вы хотите сократить €60 миллиардов социальных выплат? Это совсем не соответствует драматизму ситуации", – сказал он в интервью Deutschlandfunk.

Хабек заявил, что он не предлагает отменить конституционно закрепленный "долговой тормоз" Германии, но добавил, что он не является гибким, указав на отсутствие роста в крупнейшей экономике Европы, а также на проблемы высокой инфляции и цен на энергоносители.

Эти комментарии обнажили напряженность в правящей коалиции канцлера Олафа Шольца на фоне того, что правительство вынуждено искать альтернативные источники финансирования.

Как свидетельствует письмо госсекретаря по вопросам бюджета, Министерство финансов временно заморозило обязательства по будущим расходам почти по всему федеральному бюджету как знак того, насколько серьезно ведомство воспринимает потенциальные последствия для своих финансов.

Два правительственных источника предупредили Reuters, что под угрозой оказались проекты в отраслях, которые являются ключевыми для промышленной конкурентоспособности Германии, в частности запланированные заводы по производству микросхем, расширение цепи поставок аккумуляторов и декарбонизация производства стали.

Представитель "Зеленых" Хабек, выступающий за увеличение расходов, предупредил, что это может серьезно повлиять на способность Германии поддерживать свою промышленность путем "зеленого" перехода и удержать рабочие места.

Впрочем, представитель финансово консервативных "Свободных демократов" Линднер выступает против повышения налогов и ослабления правил расходования средств.

Ранее в Германии отложили голосование за бюджет из-за дыры в €60 млрд.

Перед этим Конституционный суд Германии отменил решение правительства о перераспределении €60 млрд, предназначенных для смягчения последствий пандемии коронавируса, на меры по борьбе с изменением климата и модернизации страны.

Законодатели из главного оппозиционного блока ХДС/ХСС утверждали, что это была хитрость, чтобы обойти так называемый "долговой тормоз" Германии, и 197 из них подали жалобу в Федеральный конституционный суд.