Украинские и польские перевозчики готовят судебные иски против забастовщиков в Польше

Украина и Польша готовят иски о возмещении убытков, нанесенных блокированием пограничных пунктов пропуска из-за митинга польских перевозчиков.

Об этом в эфире телемарафона заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, передает УНН.

"Ситуация фактически критическая. На сегодня мы говорим о том, что имеем юридическую поддержку уже в Польше. Адвокаты получили две задачи. Первая задача - как можно быстрее разблокировать ситуацию. Вторая - выяснить, кто виноват и кто оплатит эти убытки. Мы над этим работаем вместе с нашими коллегами", - сказал Балин.

По его словам иски будут поданы в ближайшее время.

"Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать на бастующих", - сказал он.

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Алексей Кубраков заявил, что за время блокирования границы польскими перевозчиками очереди на пунктах пропуска растянулись на десятки километров.

"В сторону Ягодина очередь растянулась более чем на 30 километров, в сторону Равы-Русской – более 10 километров, в сторону Краковца – более 16 километров", – отметил Кубраков.

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной. Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных.