Xiaomi представила первый автомобиль

Компания Xiaomi представила свой электрокар Xiaomi SU7. Это первый автомобиль в линейке бренда, пишет Bloomberg.

Электрокар представлен в комплектациях с двумя силовыми установками: заднеприводной с двигателем на 300 л. с. и полноприводной с двигателем на 673 л. с. Максимум машина может разогнаться до 265 км/ч.

Собирают электрокары на заводе в Пекине, причем отвечает за это компания Beijing Automotive Industry Holding по контракту с Xiaomi.

Как уточнили в компании, мелкосерийное производство уже стартовало. Серийный выпуск авто компания запустит в декабре. К слову, изначально массовое производство автомобилей от Xiaomi обещали в I квартале 2024-го.

Продажи Xiaomi SU7 должны стартовать в феврале 2024 года. Стоить такой электромобиль будет от 300 тыс. юаней, или около $41 тыс.

На днях Xiaomi Technology обратилась в китайское патентное бюро за регистрацией нескольких товарных знаков. Все они связаны с новой операционной системой HyperOS, которая будет использоваться в электромобилях.