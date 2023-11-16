Еврокомиссия может наказать Польшу из-за блокирования границы с Украиной

Европейская комиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом рассказал RMF FM спикер Еврокомиссии.

В Еврокомиссии подчеркнули, что польские власти, согласно законодательству ЕС, обязаны обеспечить свободное движение украинских грузовиков на пограничных переходах.

Официально Еврокомиссия не хочет комментировать меры, которые могут принять против польских властей, поскольку уверяет, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.

"Европейская комиссия все еще поддерживает контакты с властями обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку обсуждения продолжаются", – рассказал представитель Еврокомиссии.

На польско-украинской границе днем 6 ноября началась анонсированная забастовка польских перевозчиков, требующих отменить транспортный безвиз для Украины. Государственная пограничная служба Украины сообщила об усложнении движения грузовиков на трех крупнейших пунктах пропуска.