Магистральную оптоволоконную сеть со скоростью 1,2 Тбит/с запустили в Китае

Китай объявил об официальном запуске магистральной оптоволоконной сети, соединяющей Пекин, Ухань и Гуанчжоу и обеспечивающей скорость передачи данных – 1,2 терабита (1200 гигабит) в секунду. Об этом сообщает South China Morning Post.

Проект линии, простирающийся более чем на 3000 км, был реализован Университетом Цинхуа, оператором China Mobile, телеком-производителем Huawei Technologies и образовательной сетью Cernet Corporation.

По словам Ван Лея, вице-президента Huawei Technologies, эта новая сеть может передавать объем данных, эквивалентный 150 фильмам высокой четкости, за одну секунду.