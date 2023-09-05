Китай собирается обнаруживать подлодки с помощью 6G

Китайские ученые определили, что связь 6G может быть полезна для обнаружения подлодок, что может стать ключевым в аспекте безопасности и обороны. Об этом сообщает South China Morning Post.

Исследование было проведено специалистами из Национального университета оборонных технологий Китая в Желтом море. Результаты этого эксперимента опубликованы в рецензируемом журнале Journal of Radars.

Эксперимент базировался на использовании манипулятора с сенсором, чувствительным к терагерцевому диапазону. Звуковой излучатель был опущен в морскую воду для имитации шума, создаваемого силовой установкой подводной субмарины. Важной находкой стало то, что при ясной погоде такой датчик способен обнаруживать рябь на поверхности моря высотой от 10 до 100 нанометров.

Ученые считают, что подобные сенсоры могут быть интегрированы в беспилотные летательные аппараты, способные патрулировать акваторию моря и собирать важные данные. С помощью таких дронов можно будет обнаруживать и идентифицировать подлодки, а также определять их скорость и направление движения.