Последнее обновление: 14.11.2023 13:07

Лукашенко требует от интернет-агрегаторов размещения серверов в Беларуси

Лукашенко потребовал от интернет-агрегаторов размещения серверов на территории РБ до конца текущего года.

«Поскольку одна из тем касается интернет-агрегаторов, очевидно, что всем, кто хочет работать в Беларуси, необходимо разместить свои информационные системы на нашей территории. К новому году эта схема должна работать. Это непреложные требования государства как гаранта обеспечения безопасности, защиты персональных данных, пресечения противоправных действий. Берите на контроль», - заявил сегодня Лукашенко на совещании в Минске.

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