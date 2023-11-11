Moody's изменило прогноз рейтинга США на «негативный»

Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга США со со «стабильного» на «негативный». Решение принято из-за большого дефицита бюджета и снижения доступности долга, пишет Reuters.

При этом ранее прогноз рейтинга США также понизило агентство Fitch. В администрации президента США Джо Байдена с такими оценками специалистов категорически не согласны.

Федеральные расходы и политическая поляризация вызывают растущую обеспокоенность инвесторов, способствуя распродаже ценных бумаг, в результате которой цены на государственные облигации США упали до самого низкого уровня за 16 лет, указывает Reuters.

По словам главного экономиста по США в Natix Кристофера Ходжа, на текущий день «нет разумных ожиданий бюджетной консолидации в ближайшее время». На процентные расходы уходит значимая часть бюджета Штатов, из-за чего долговое бремя будет только расти.

В своем заявлении Moody`s подчеркивает, что «продолжающаяся политическая поляризация» в Конгрессе повышает риск того, что законодатели не смогут достичь консенсуса по бюджетному плану, чтобы замедлить снижение доступности долга.

Вместе с тем агентство сохранило долгосрочный рейтинг США на уровне «AAA». Оно отмечает высокую «институциональную и управленческую мощь США», которая поддерживается «эффективностью денежно-кредитной и макроэкономической политики».