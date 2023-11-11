Венгрия инициирует процедуру против Болгарии за налог на транзит российского газа

В правительстве Венгрии обратились к Еврокомиссии с призывом начать юридическую процедуру против Болгарии в связи с тем, что София установила налог на транзит российского природного газа через свою территорию. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока

Он сообщил, что направил Еврокомиссии письмо с призывом начать процедуру о нарушении в отношении Болгарии в связи с налогом на транзит российского газа, сообщает AP.

Министр выразил недовольство тем, что София перед таким шагом не консультировалась с Венгрией, и заявил, что это является нарушением торговых правил ЕС и якобы ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и всего региона.

Он добавил, что Венгрия готова до конца года подать иск в Суд ЕС в этом вопросе, если Еврокомиссия проигнорирует призыв Будапешта.

Напомним, в октябре Болгария приняла закон, который вводит сбор в размере 20 болгарских левов за мегаватт-час газа российского происхождения, что может повысить его стоимость примерно на 20% от средней цены европейского газа.

София считает, что этот шаг уменьшит привилегированную позицию российского "Газпрома" в юго-восточной Европе, и, соответственно, российское влияние.

Однако решение возмутило Сербию и Венгрию, которые до сих пор очень зависят от поставок российского газа, поступающего преимущественно через Турцию и Болгарию.

После волны возмущения правительство Болгарии объявило, что проведет переговоры со своими европейскими партнерами по этому вопросу. В конце октября в Еврокомиссии сообщали, что "обсуждают вопрос" с Болгарией.