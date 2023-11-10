ЕС продлил санкции из-за незаконного бурения Турцией нефти в Средиземноморье

Совет Европейского Союза в четверг продлил ограничительные меры, введенные в связи с несанкционированным бурением Турцией в Восточном Средиземноморье в 2019 году, еще на год – до 30 ноября 2024-го. Об этом сообщили в Совете ЕС.

Режим санкций за незаконное бурение в Средиземноморье был введен в октябре 2019 года, когда ЕС подтвердил уважение к суверенитету Кипра и предложил Европейской комиссии представить предложения по ограничительным мерам.

В феврале 2020 года под санкции попали два физических лица – член совета директоров турецкой нефтедобывающей компании TPAO Мехмет Акалин и ее исполнительный директор Али Намоглу. С тех пор санкции против них несколько раз продлевались.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в санкционный список.

"Европейский Союз сохранит свою способность вводить целевые ограничительные меры в отношении физических или юридических лиц, ответственных за несанкционированное бурение углеводородов в Восточном Средиземноморье или причастных к такому бурению", – отмечают в Совете ЕС.

Решение о продлении санкций вступит в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза. Отмечается, что санкции могут быть изменены в случае необходимости, если Совет ЕС посчитает, что их цели не были достигнуты.

Еще в 2020 году в связи с санкциями Турция вновь призвала ЕС и другие страны, вовлеченные в ситуацию в Восточном Средиземноморье, "уважать ее принципиальную позицию" и права турок-киприотов.