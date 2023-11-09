Первый проект мини АЭС в США остановлен из-за роста расходов на 53%

Компания NuScale Power, которая первой получила одобрение правительства США на разработку малого ядерного реактора, отменяет планы строительства электростанции для поставщика электроэнергии в Юте из-за резкого роста расходов. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в 2021 году компания заявила, что будет поставлять электроэнергию за 58 долларов за мегаватт-час, но эта цифра подскочила на 53% до 89 долларов, согласно отчету Института энергетической экономики и финансового анализа.

После объявления о прекращении проекта акции NuScale в Портленде, штат Орегон, упали более чем на 27%.

"Решение о закрытии проекта подчеркивает препятствия, с которыми сталкивается отрасль, чтобы запустить в коммерческую эксплуатацию первый так называемый малый модульный реактор в стране", - говорится в сообщении.

NuScale является частью волны компаний, разрабатывающих меньшие реакторы, которые будут изготавливать на заводах и собирать на месте. Эта стратегия, как ожидается, сделает их быстрее и дешевле, чем обычные атомные станции.

Ядерная энергетика недавно пережила возрождение, поскольку усиление климатических изменений повышает привлекательность безуглеродного источника энергии. Однако большие затраты на строительство новых заводов стали камнем преткновения для отрасли.