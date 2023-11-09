Индия сэкономила $2,7 млрд за счет скидок на российскую нефть

Индия сэкономила примерно 2,7 млрд долларов за первые 9 месяцев 2023 года, импортируя российскую нефть со скидкой, что помогло ей поддержать экономический рост и ослабить давление на ее торговый дефицит. Об этом пишет Reuters.

Индия - третий крупнейший импортер и потребитель нефти в мире - заменила Европу как крупнейшего покупателя морской российской нефти в этом году после того, как Запад ввел санкции против РФ из-за ее вторжения в Украину.

Доступ к дешевой российской нефти позволил Индии сократить импорт с Ближнего Востока, где цены выросли после добровольного дополнительного сокращения поставок Саудовской Аравией с июля.

По данным Министерства торговли Индии, с января по сентябрь Индия импортировала почти 70 млн метрических тонн российской нефти, что эквивалентно 1,85 миллиона баррелей в сутки, включая российскую нефть, импортируемую из Южной Кореи, Греции и Испании через перевалочные пункты.

Средняя цена на российскую нефть, поставляемую на индийские нефтеперерабатывающие заводы, составляла 525,60 долл за тонну за этот период, включая расходы на доставку и страхование, свидетельствуют расчеты Reuters.

Для сравнения: средняя стоимость доставки нефти из Ирака, которая по качеству похожа на российскую нефть Urals средней кислотности, на которую приходится большая часть закупок Индии у России, составляла 564,46 долларов за тонну за тот же период.

"По расчетам, это равно экономии 2,7 миллиарда долларов для Индии по сравнению с тем, что она заплатила бы, если бы покупала иракскую нефть.

Россия опередила Ирак как главный поставщик нефти в Индию, а Саудовская Аравия отошла на третье место", - пишет агентство.

Китай, крупнейший мировой импортер нефти, сэкономил в этом году почти 10 миллиардов долларов благодаря рекордным закупкам нефти из стран, находящихся под западными санкциями, в том числе из России, свидетельствуют расчеты Reuters.

При этом, в отличие от Китая, Индия не покупает венесуэльскую и иранскую нефть.

Импортируя российскую нефть, индийские нефтепереработчики получают выгоду от более низких затрат на сырье, что повысило валовую маржу нефтепереработки и сократило потери доходов от субсидированных розничных продаж топлива.

Государственные нефтеперерабатывающие компании не пересматривали цены на нефтепродукты уже больше года, помогая правительству сдерживать инфляцию, в то время как спрос на нефтепродукты в этом году вырос примерно на 14%, добавляет Reuters.