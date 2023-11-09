Во внешнеторговых расчетах Беларуси доля российского рубля выросла до 65%

Структура внешнеторговых платежей Беларуси существенно изменилась в связи с перестройкой географии внешней торговли. Об этом сообщил в начальник управления финансовой стабильности Национального банка Беларуси Игорь Могилевич.

"Доля доллара США в обслуживании платежей за товары и услуги, составлявшая ранее четверть, сократилась до менее 10% и продолжает снижаться. Доля евро снизилась с 30% до 15%", - сказал Могилевич, которого цитирует госиздание "Республика".

Он констатировал, что внешнеторговый оборот стал обслуживаться преимущественно российским рублем, доля которого в настоящее время превышает 65%. При этом доля платежей в китайских юанях выросла до 10%, в белорусских рублях - до 3%.

В пресс-службе Нацбанка Беларуси "Интерфаксу" уточнили, что приведено сравнение со средними показателями на начало 2022 года.

Могилевич напомнил, что за январь-август 2023 года оборот внешней торговли товарами и услугами вырос на 12,2% относительно аналогичного периода прошлого года.

Представитель НББ также отметил сбалансированность валютного рынка на фоне изменения структуры внешней торговли и внешнеторговых платежей. Так, с февраля 2023 года население Беларуси остается чистым продавцом инвалюты и за 9 месяцев физлица продали на чистой основе $0,5 млрд. При этом со стороны предприятий сохраняется чистый спрос на инвалюту, который составил $0,8 млрд за январь-сентябрь. "Формирование чистого спроса в данном сегменте в значительной мере обусловлено активным погашением предприятиями валютных кредитов", - пояснил Могилевич.

Он подчеркнул, что динамика обменного курса белорусского рубля в этом году была относительно стабильной. Так, стоимость корзины иностранных валют (российский рубль 60%, доллара США - 30%, китайский юань - 10%) за январь-сентябрь 2023 года выросла на 0,4%. При этом "значительный удельный вес российского рубля во внешнем товарообороте и расчетах Беларуси, а также ослабление российского рубля к доллару США и китайскому юаню обусловили динамику курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю, противоположную остальным валютам, входящим в корзину", констатировал представитель Нацбанка.

По его данным, с начала 2023 года белорусский рубль укрепился к российскому рублю примерно на 10% и в последнее время стабилизировался в диапазоне 3,3-3,4 рубля за 100 российских рублей.