Валютные резервы Китая сократились в октябре 2023 года

По состоянию на конец октября 2023 года валютные резервы Китая составили $3,1012 трлн, снизившись на $13,8 млрд по сравнению с показателем, зарегистрированным в конце сентября этого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Государственным управлением валютного контроля (ГУВК) КНР.

Ведомство объяснило снижение объема валютных резервов совокупным воздействием факторов пересчета валют и изменения цен на активы, сообщает .Синьхуа

Под влиянием ожиданий в отношении монетарной политики главных экономик, их макроэкономических данных и других факторов в октябре индекс доллара США вырос, а цены на мировые финансовые активы снизились, сообщили в ГУВК.

Восстановление китайской экономики набирает обороты, и фундаментальные основы китайской экономики остаются неизменными, что способствует поддержанию стабильности масштабов валютных резервов, сообщили в ведомстве.