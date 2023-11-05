Эстония позволит Тайваню открыть у себя представительство

Эстония решила разрешить Тайваню открыть у себя представительство без дипломатического статуса для усиления экономических и культурных связей между сторонами, но при этом продолжит придерживаться политики "одного Китая".

Это следует из комментариев министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсхакни по итогам заседания правительства 2 ноября, опубликованных на сайте МИД, передает АР.

На заседании эстонского правительства, посвященном пересмотру политики Евросоюза и НАТО в отношении Китая, Тсхакна объявил готовность Таллинна "принять создание недипломатического экономического или культурного представительства Тайбэя для содействия соответствующим отношениям".

"Эстония не признает Тайвань государством. В рамках политики "одного Китая" мы не будем развивать политические отношения с Тайванем. В то же время мы считаем важным возродить отношения с Тайванем в экономике, образовании, культуре, коммуникации между организациями гражданского общества и других подобных сферах", – пояснил глава эстонского МИД.

Тсхакна добавил, что Эстония хочет согласовать свою нынешнюю политику в отношении Китая с политикой 27 государств-членов ЕС, которые видят в Пекине "партнера, конкурента и соперника".

Согласно принципу "одного Китая", существует только одно суверенное государство под названием Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань. В то же время ряд стран, в частности США, поддерживают неофициальные отношения с Тайбэем или позволяют открытие у себя его экономических или культурных представительств.

Как отмечает АР, заявление главы МИД Эстонии прозвучало за несколько дней до визита в страну главы внешнеполитического ведомства Тайваня Джозефа Ву, который выступит с речью о внешней политике своей страны и примет участие в мероприятии эстонского аналитического центра.

В 2021 году другое государство Балтии – Литва – тоже позволила Тайваню открыть неофициальное дипломатическое представительство в Вильнюсе. После этого Китай начал кампанию экономического санкций против Литвы.