Физлица в Беларуси в октябре выступили чистыми покупателем иностранной валюты

Население Беларуси в октябре 2023 года снова выступило чистым покупателем иностранной валюты на сумму $16,2 млн, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в октябре 2023 года составила $917,2 млн. и сократилась на $152,2 млн, или на 19,89% по сравнению с сентябрем. В том числе покупка наличной валюты составила $590,2 млн и выросла к сентябрю на $106,7 млн, или на 22,07%. Покупка безналичной валюты составила $327,1 млн. и выросла на $45,5 млн, или на 16,15%.

С начала года население Беларуси купило $7865,6 млн, в том числе $4860,0 млн. наличной валюты и $3005,6 млн. безналичной.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в октябре 2023 года составила $901,1 млн. и выросла на $61,1 млн, или на 7,28% по сравнению с сентябрем. Продажа наличной валюты составила $712,9 млн. и выросла к сентябрю на $44,8 млн, или на 6,71%. Продажа безналичной валюты составила $188,2 млн. и выросла на $16,3 млн, или на 9,50%.

С начала года население Беларуси продало $8349,1 млн, в том числе $6510,7 млн наличной валюты и $1838,4 млн. безналичной.

В октябре на наличном сегменте валютного рынка сложилась чистая продажа валюты населением в объеме $122,7 млн, на безналичном – чистая покупка в объеме $138,9 млн.

За 10 месяцев 2023 года чистая продажа населением наличной валюты составила $1650,6 млн, при этом чистая покупка безналичной валюты выросла до $1167,2 млн.