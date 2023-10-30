Великобритания выдала новые нефтегазовые лицензии в Северном море

Великобритания впервые с начала 2020 года выдала новые нефтегазовые лицензии в Северном море. Об этом сообщил британский регулятор North Sea Transition Authority.

Было выдано 27 лицензий. Еще шесть блоков были объединены в пять ранее выданных лицензий.

По данным NSTA, в последние годы среднее время от выдачи лицензии на начало производства составляет около пяти лет.

Сейчас в британской части Северного моря разрабатывают 284 месторождения, а общий прогноз добычи к 2050 году оценивается в 5,25 млрд баррелей в сутки. На нефть и природный газ приходится около 3/4 внутренней энергетической потребности страны, и официальные прогнозы показывают, что они будут продолжать играть важную роль в энергобалансе страны в ближайшие десятилетия.

Даже если Британии удастся достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов в 2050 году, четверть энергии будет поступать от нефти и газа, говорил в июле премьер Риши Сунак.

Ранее правительство Великобритании заявляло о намерении предоставить более 100 новых лицензий на добычу нефти и природного газа в Северном море в рамках усилий по повышению энергетической независимости.